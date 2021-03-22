Переключиться на мобильную версию

Водители смогут зарабатывать на нарушителях ПДД: новый проект МВД

Комментариев: 1
О необычной возможности рассказал Антон Геращенко.
В скором времени водителей начнут штрафовать по фото и видео с регистраторов
В скором времени водителей начнут штрафовать по фото и видео с регистраторов
depositphotos

В скором времени в Украине водители смогут зарабатывать на нарушителях ПДД. О соответствующей возможности заговорил Антон Геращенко.

Об этом сообщает Униан.

Читай также: В Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение ПДД: подробности

Теперь, если водители сообщат о нарушителе ПДД, то они смогут получить определенный процент от штрафа, который оплатит нарушитель. Подобный механизм сейчас разрабатывают в МВД вместе с народными депутатами.

Новый законопроект позволит водителям стать добровольными помощниками полиции, при этом в МВД планируют добиться снижения количества аварий на дорогах и повышения общего уровня безопасности. Так, уже сейчас есть специальное приложение, которое позволяет использовать смартфон, как видеорегистратор.

“Если водитель увидит, что кто-то проехал на “красный“ или совершил ДТП и скрылся, или же развернулся через сплошную полосу (то есть зафиксировал явные и злостные нарушения ПДД), он сможет нажать на экран и последние 30 секунд видео поступят в полицию. А полиция имеет право на основе этого видео составить админпротокол на нарушителя“, – Геращенко.

При этом, чтобы стимулировать водителей следить за порядком на дороге, в полиции хотят ввести систему 10% кэшбека тому, кто сообщил о нарушении. По предварительным подсчетам, законопроект должен появится примерно в мае 2021 года.

Вам также может быть интересно:

Поделись:
Теги: штрафы, МВД, нововведение, фото, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  22.03.2021, 14:26
Оценка:  -1
гость
А Геращенко в курсе что у нас в стране персональная ответственность и соотвественно нужно доказать нарушение ПДД не машиной, а конкретным водителей, которого видно на этом видео не будет. А по конституции человек не должен доказывать свою невиновность.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь