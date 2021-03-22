Водители смогут зарабатывать на нарушителях ПДД: новый проект МВД
В скором времени в Украине водители смогут зарабатывать на нарушителях ПДД. О соответствующей возможности заговорил Антон Геращенко.
Об этом сообщает Униан.
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Теперь, если водители сообщат о нарушителе ПДД, то они смогут получить определенный процент от штрафа, который оплатит нарушитель. Подобный механизм сейчас разрабатывают в МВД вместе с народными депутатами.
Новый законопроект позволит водителям стать добровольными помощниками полиции, при этом в МВД планируют добиться снижения количества аварий на дорогах и повышения общего уровня безопасности. Так, уже сейчас есть специальное приложение, которое позволяет использовать смартфон, как видеорегистратор.
“Если водитель увидит, что кто-то проехал на “красный“ или совершил ДТП и скрылся, или же развернулся через сплошную полосу (то есть зафиксировал явные и злостные нарушения ПДД), он сможет нажать на экран и последние 30 секунд видео поступят в полицию. А полиция имеет право на основе этого видео составить админпротокол на нарушителя“, – Геращенко.
При этом, чтобы стимулировать водителей следить за порядком на дороге, в полиции хотят ввести систему 10% кэшбека тому, кто сообщил о нарушении. По предварительным подсчетам, законопроект должен появится примерно в мае 2021 года.
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