В Женеве представили серийный летающий автомобиль

Компания планирует выпустить 90 таких машин.

Голландцы представили на Женевском автосалоне первый серийный летающий автомобиль Liberty. Одной заправки хватает на 500 километров.

Читай также: Летающий мотоцикл успешно прошел испытания

За основу силовой установки PAL-V Liberty взяты два авиационных двигателя Rotax. В режиме движение по земле отдача мотора составляет 100 лошадиных сил. На разгон до “сотни“ машине требуется менее девяти секунд, максимальная скорость — 160 километров в час. На одном баке Liberty может проезжать до 1315 километров со средним расходом 7,6 литра на 100 километров.

Активация режима полета увеличивает мощность силовой установки до 200 лошадиных сил. Машина может летать с максимальной скоростью 180 километров в час на высоте до 3,5 тысячи метров. Для взлета PAL-V Liberty нужна разгонная прямая длиной максимум 330 метров. Машина может находиться в воздухе 4,3 часа и пролетать 500 километров.

Для оформления предзаказа на PAL-V Liberty необходимо внести депозит в размере от 2,5 до 25 тысяч долларов (зависит от версии). В случае оплаты $10 или $25 тысяч в сумму входит приоритетная доставка, возможность передачи контракта, а также 10 уроков управления машиной. Ранее сообщалось, что стоимость базовой версии аэрокара составит $299 тысяч.

Первой модификация PAL-V Liberty станет спецверсия Pioneer Edition. Всего компания планирует выпустить 90 таких машин. Следом за ней начнутся продажи более доступной Sport.

Смотри также: Летающие автомобили успешно прошли испытания

Ожидается, что первые поставки аэрокара PAL-V Liberty начнутся в 2019 году, после получения необходимых сертификатов.