Чехи сделали недорогой электромобиль с ретро-дизайном
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Чешская компания MW Motors разработала электромобиль EV. Модель при неплохих характеристиках имеет относительно разумную цену.
Luka EV - это четырехметровое купе, дизайн которого выполнен в стиле автомобилей 1950-1960 гг. Спереди модель напоминает двухдверный Volkswagen Karmann Ghia, а сзади больше похожа на Aston Martin DB4. В качестве архитектуры используется алюминиевый трубчатый каркас, тогда как сам кузов изготовлен из стекловолокна.
Силовая установка Luka EV состоит из четырех электрических моторов совокупной мощностью 68 л.с. При весе в 815 килограмм купе способно ускоряться до “сотни” за 9,6 с и развивать максимальную скорость в 146 км/ч.
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Питает двигатели батарея емкостью 21,9 кВтч. Заявленный запас хода – 300 км. Впрочем, стоит учитывать, что автономность указана по устаревшему циклу NEDС (для такой дальнобойности батарея должна иметь емкость примерно в 40 кВтч), так что в реальности стоит рассчитывать где-то на 200 км. Зато есть система быстрой зарядки типа “до 80% за 60 мин”.
При всем этом Luka EV еще и неплохо оснащается: кожаные кресла, климат-контроль, мультимедиа с навигацией и др.
Как ожидается, купить такое авто из Чехии можно будет меньше чем за 20 тыс. евро. Уже принимаются заявки на тест-драйв.
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