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Чехи сделали недорогой электромобиль с ретро-дизайном

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Силовая установка Luka EV состоит из четырех электрических моторов совокупной мощностью 68 л.с.
Luka EV - чешский ретромобиль с электромотором
Luka EV - чешский ретромобиль с электромотором
Фото производителя

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Чешская компания MW Motors разработала электромобиль EV. Модель при неплохих характеристиках имеет относительно разумную цену.

Luka EV - это четырехметровое купе, дизайн которого выполнен в стиле автомобилей 1950-1960 гг. Спереди модель напоминает двухдверный Volkswagen Karmann Ghia, а сзади больше похожа на Aston Martin DB4. В качестве архитектуры используется алюминиевый трубчатый каркас, тогда как сам кузов изготовлен из стекловолокна.

Сзади похож на Астон Мартин
Сзади похож на Астон Мартин
Фото производителя

Силовая установка Luka EV состоит из четырех электрических моторов совокупной мощностью 68 л.с. При весе в 815 килограмм купе способно ускоряться до “сотни” за 9,6 с и развивать максимальную скорость в 146 км/ч.

Конструкция электромобиля
Конструкция электромобиля
Фото производителя

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Питает двигатели батарея емкостью 21,9 кВтч. Заявленный запас хода  – 300 км. Впрочем, стоит учитывать, что автономность указана по устаревшему циклу NEDС (для такой дальнобойности батарея должна иметь емкость примерно в 40 кВтч), так что в реальности стоит рассчитывать где-то на 200 км. Зато есть система быстрой зарядки типа “до 80% за 60 мин”.

Салон Luka EV
Салон Luka EV
Фото производителя

При всем этом Luka EV еще и неплохо оснащается: кожаные кресла, климат-контроль, мультимедиа с навигацией и др.

Как ожидается, купить такое авто из Чехии можно будет меньше чем за 20 тыс. евро. Уже принимаются заявки на тест-драйв.

Электромобиль Luka EV
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Теги: электромобиль, ретро, Чехия, чешские авто
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Источник: Автоцентр

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