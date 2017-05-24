Китайцы клонировали шестиколесный Гелендваген

BAIC откровенно скопировала Мерседес.

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Компания BAIC, входящая в состав государственного холдинга Beijing Automotive Industry Holding Corporation, представила на автосалоне в Пекине шестиколесный внедорожник BJ80 6x6, внешне похожий на Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6.

В отличие от оригинальной машины, китайский “трехосник“ оснащен гибридной силовой установкой.

Под капотом бензиновый турбомотор Saab объемом 2,3 литра, отдача которого составляет 250 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Сочетается агрегат с шестиступенчатой “механикой“ или “автоматом“. Электрическая часть представлена парой электромоторов, смонтированных на колесах третьей оси.

В оснащение внедорожника BJ80 6x6 входят силовые бамперы с интегрированной лебедкой, дополнительный светодиодный блок освещения, экспедиционный багажник на крыше и защитные дуги для грузового отсека.

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Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 оснащался 5,5-литровым битурбодвигателем V8 мощностью 544 лошадиные силы и 760 Нм куртящего момента. До “сотни“ он способен разгоняться за девять секунд. Дорожный просвет модели составляет 460 миллиметров, углы въезда и съезда — 52 и 54 градуса соответственно.