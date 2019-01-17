Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Авто будущего: Nissan представил спортивный седан-универсал на электрике

Комментариев: 1
Новый концепт Nissan IMs назвали “спортивным седаном повышенного комфорта“.
Кузов авто описали, как “смесь седана и кроссовера“
Кузов авто описали, как “смесь седана и кроссовера“
Nissan

Nissan показал концепт своего нового автомобиля Nissan IMs на международном автосалоне в Детройте.

Читай также: В Дании превратили электрокары Tesla Model X в кареты скорой помощи

Nissan IMs назвали “спортивным седаном повышенного комфорта“.

По словам представителей компании, автомобиль будет полностью электрическим. Основные принципы развития: наличие беспилотных технологий, “умная“ зарядка и интеллектуальная интеграция.

Кузов авто описали, как “смесь седана и кроссовера“. Данный концепт будет неким ориентиром для развития компании, ведь именно так в Nissan представляют автомобиль будущего.

Концепт будет служить ориентиром для развития компании
Концепт будет служить ориентиром для развития компании
Nissan

Именно так в Nissan представляют автомобиль будущего
Именно так в Nissan представляют автомобиль будущего
Nissan

Ранее сообщалось, что китайский электрокроссовер на 7 мест представили на автошоу в Детройте.

Поделись:
Теги: Nissan IMs, автосалон в Детройте, 2019
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
    17.01.2019, 13:53
Оценка:  0
Google заплатив за роботу в Інтернеті з дому від $ 16 000 до $ 32 000 на місяць. Молодший брат не працював три місяці і місяць Tому чек склав $ 32475, працюючи вдома по 4 години на добу, а заробіток може бути ще більшим ... Тому я почав працювати.. >>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь