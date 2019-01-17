Авто будущего: Nissan представил спортивный седан-универсал на электрике

Новый концепт Nissan IMs назвали “спортивным седаном повышенного комфорта“.

Кузов авто описали, как “смесь седана и кроссовера“ Nissan

Nissan показал концепт своего нового автомобиля Nissan IMs на международном автосалоне в Детройте.

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Nissan IMs назвали “спортивным седаном повышенного комфорта“.

По словам представителей компании, автомобиль будет полностью электрическим. Основные принципы развития: наличие беспилотных технологий, “умная“ зарядка и интеллектуальная интеграция.

Кузов авто описали, как “смесь седана и кроссовера“. Данный концепт будет неким ориентиром для развития компании, ведь именно так в Nissan представляют автомобиль будущего.

Концепт будет служить ориентиром для развития компании Nissan

Именно так в Nissan представляют автомобиль будущего Nissan

Ранее сообщалось, что китайский электрокроссовер на 7 мест представили на автошоу в Детройте.