Китайский электрокроссовер на 7 мест представили на автошоу в Детройте
На Международном автошоу в Детройте представлен концепт кроссовера амбициозного китайского бренда GAC. Обзор авто появился на Youtube.
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GAC явно пытается захватить американский рынок, а для такой задачи нужно представить что-то особенное.
В роли приманки сыграл электроссовер на 7 человек с очень привлекательным полупрозрачным дизайном, который разрабатывала студия в Калифорнии.
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У авто очень интересны двери - они разъезжаются в противоположные стороны, чем-то напоминая автомобили Rolls-Royce.
Какие будут характеристики авто - непонятно, ведь это всего лишь концепт. Единственное, что известно - кроссовер будет полностью электрическим и очень эффектным.
Ранее сообщалось, что французы научились делать прицепы прозрачными.
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