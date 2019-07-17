В Италии засняли роскошный Bentley золотого цвета на украинских номерах

Золотой Bentley Bentayga на киевских номерах сняли на дорогом итальянском курорте Форте дей Марми.

В Италии засняли крутой внедорожник Bentley Bentayga золотого цвета на украинских номерах. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Дорогущими машинами на европейских номерах в Украине вряд ли кого-то удивишь. Но вот чтобы наоборот?

Такое тоже случается, например недавно украинские суперкары замечали в Монако, да и в Лондоне Ferrari из Киева засветилась с елкой на крыше.

Золотой Bentley Bentayga на киевских номерах сняли на дорогом итальянском курорте Форте дей Марми.

Ранее сообщалось, что "самый быстрый сарай в мире" поставил рекорд скорости - видео заезда.