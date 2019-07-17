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В Италии засняли роскошный Bentley золотого цвета на украинских номерах

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Золотой Bentley Bentayga на киевских номерах сняли на дорогом итальянском курорте Форте дей Марми.
Видимо хозяин авто отправился на отдых своим ходом
Видимо хозяин авто отправился на отдых своим ходом
topgir.com.ua

В Италии засняли крутой внедорожник Bentley Bentayga золотого цвета на украинских номерах. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Дорогущими машинами на европейских номерах в Украине вряд ли кого-то удивишь. Но вот чтобы наоборот?

Такое тоже случается, например недавно украинские суперкары замечали в Монако, да и в Лондоне Ferrari из Киева засветилась с елкой на крыше.

Золотой Bentley Bentayga на киевских номерах сняли на дорогом итальянском курорте Форте дей Марми.

Ранее сообщалось, что "самый быстрый сарай в мире" поставил рекорд скорости - видео заезда.

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Теги: интересные авто, Италия, укробляхи
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Комментариев (1)
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atos    17.07.2019, 13:27
Оценка:  0
atos
Кули бизнесмены самой нищей страны в мире)))))
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