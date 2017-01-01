Крутой пикап Nissan Navara сделают электрокаром за 19 тысяч долларов

Автомобиль появился в результате привычного в наше время сотрудничества нескольких компаний.

Ориентировочная цена для китайского рынка с учетом государственных субсидий - около 18,9 тыс долл. autocentre.ua

Один из лучших пикапов наших дней Nissan Navara превратили в электрокар. Об этом сообщает Автоцентр.

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Автомобиль появился в результате привычного в наше время сотрудничества нескольких компаний. В этом случае имеется в виду совместная работа Nissan с китайской компании Dongfeng.

Китайцы взяли за основу ниссановский пикап и оборудовали его электроматором мощностью 163 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Батарея на 68 кВтч обеспечивает запас хода в 400 км, но по традиции стоит отнять 100-150 км, чтобы получить более реальные цифры.

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Стоит отметить, что новинка довольно усердно эксплуатирует внешность донора, поэтому вы без труда узнаете здесь японский пикап. Конечно, не обошлось без уникальных элементов - у Dongfeng Rich 6 EV собственное лицо с новой головной оптикой, крупной решеткой и передним бампером.

Батарея на 68 кВтч обеспечивает запас хода в 400 км autocentre.ua

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Главное же отличие - мотор. Можно подумать, что электрический пикап - это странно и необычно. Тем не менее, похоже, мы имеем дело с зарождающимся трендом ближайших лет. Если вспомните, скоро свой электромобиль с большим багажным отсеком выпустит Rivian. То же планирует сделать и Tesla.

Ориентировочная цена для китайского рынка с учетом государственных субсидий - около 18,9 тыс долл.

Китайцы взяли за основу ниссановский пикап и оборудовали его электроматором autocentre.ua

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