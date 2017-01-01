Можно ли доехать на Tesla в Одессу на одной зарядке - видеоэксперимент

Тест проходил в сильную жару, а водитель решил не отказываться от благ цивилизации - кондиционера и музыки.

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По мнению большинства экспертов - за электрокарами будущее. Такой выбор и дешевле, и экологичнее. Вот только по мнению большинства автомобилистов, современные электрокары в лучшем случае городской автомобиль - запаса хода не хватит, чтобы поехать в путешествие. А тратить часы на дозарядку совсем не хочется. Но так ли это?

Блогер канала “Тесла Сервис Киев“ решил ответить на этот вопрос и попытался добраться из Киева в Одессу на Tesla Model 3 Long Range 2018. Его запаса хода в теории должно хватить - это 500 км на одном заряде.

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Тест проходил в сильную жару, а водитель решил не отказываться от благ цивилизации - кондиционера и музыки. Средняя скорость должна быть около 80 км/ч, водитель все время использует автопилот или адаптивный круиз-контроль. Перед началом поездки запас хода был 499 км. Что получилось в итоге - смотрите ниже.

Ранее публиковался ТОП-6 самых популярных электрокаров в Украине - статистика за июнь.