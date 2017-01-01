В Киеве засняли необычную маршрутку из Швейцарии

За основу машины был взят фургон Fiat Ducato, в кузове которого прорезали широкие окна.

В Украине обнаружили необычную маршрутку в Швейцарии. Фотографии опубликовал Автоцентр.

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Автомобиль привезли в Украину из Швейцарии в качестве школьного автобуса. Она построена кузовным ателье Сarroserie Lauber SA из местечка Пранжен, у берегов живописного Женевского озера.

За основу машины был взят фургон Fiat Ducato, в кузове которого прорезали широкие окна, а в салоне установили комфортабельные кресла.

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Всего в основном салоне 20 посадочных мест. Кресла специально для детей, более узкие и с меньшим шагом сидений. В итоге справа по борту удалось поставить по три кресла в ряд, а на двух задних рядах может разместиться по 5 детишек.

Из любопытного, на задней двери остался ограничительный знак “100“, тогда как в Украине школьные автобусы имеют ограничение скорости в 70 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Украине засняли редкий и очень роскошный кабриолет Rolls-Royce.