В Украине создали миниатюрный городской электроавтомобиль

Конструкцию Тарасенко придумал сам, потом приобрел двигатель, подобрал аккумуляторы, а ходовую часть собрал из электрической тележки к мотороллеру.

Своего массового электроавто в Украине еще нет. Зато уже успели появиться многочисленные единичные разработки народных мастеров. Об одной из них рассказал 2+2.

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Миниатюрный электроавтомобиль собрал изобретатель Петр Тарасенко для своего 33-летнего сына больного ДЦП.

Конструкцию Тарасенко придумал сам, потом приобрел двигатель, подобрал аккумуляторы, а ходовую часть собрал из электрической тележки к мотороллеру.

На создание авто ушло меньше двух месяцев и около 25 тысяч гривен. Самодельный электрокар может проехать без подзарядок 60 километров, а максимальная скорость - 18 км/час.

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Создать авто мастер решил из-за активной жизненной позиции сына. Парень, несмотря на болезнь, ведет активный образ жизни - занимается с детьми музыкой в доме культуры и устраивает благотворительные концерты для украинских военных.

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