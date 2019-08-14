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В Украине создали миниатюрный городской электроавтомобиль

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Конструкцию Тарасенко придумал сам, потом приобрел двигатель, подобрал аккумуляторы, а ходовую часть собрал из электрической тележки к мотороллеру.
Электрокар может проехать без подзарядок 60 километров
Электрокар может проехать без подзарядок 60 километров
Скриншот видео

Своего массового электроавто в Украине еще нет. Зато уже успели появиться многочисленные единичные разработки народных мастеров. Об одной из них рассказал 2+2.

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Миниатюрный электроавтомобиль собрал изобретатель Петр Тарасенко для своего 33-летнего сына больного ДЦП. 

Конструкцию Тарасенко придумал сам, потом приобрел двигатель, подобрал аккумуляторы, а ходовую часть собрал из электрической тележки к мотороллеру.

На создание авто ушло меньше двух месяцев и около 25 тысяч гривен. Самодельный электрокар может проехать без подзарядок 60 километров, а максимальная скорость - 18 км/час.

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Создать авто мастер решил из-за активной жизненной позиции сына. Парень, несмотря на болезнь, ведет активный образ жизни - занимается с детьми музыкой в доме культуры и устраивает благотворительные концерты для украинских военных.

Ранее сообщалось, что в Сети появилась интерактивная карта парковок Киева.

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Теги: электрокар, самодельное авто, Украина
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.08.2019, 12:24
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гость
А зачем нам свой электромобиль? Лучше ж бэхи i3 по 40 тыс долл продавать, чтоб депутатские автосалоны жировали
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