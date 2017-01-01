Итак, стоимость новинки составляет 627 050 грн. за “механику” и 665 610 грн за вариант с DSG.

Сколько будет стоить Skoda Scala в Украине - озвучена цена

Сколько будет стоить Skoda Scala в Украине - озвучена цена

На новеньком хэтчбеке Skoda Scala появился украинский ценник. Сколько придется заплатить за авто жителям Украины рассказал Автоцентр.

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Итак, стоимость новинки составляет 627 050 грн. за “механику” и 665 610 грн за вариант с DSG. На сегодняшний день Шкода Скала в Украине предлагается только в одной комплектации Style, который включает достаточно хороший уровень оснащения.

В частности, в комплекте идут литые диски, полностью светодиодные задние фонари, запуск двигателя с кнопки, двухзонный климат-контроль, малый кожаный пакет, мультимедийная система Bolero c 8-дюймовым сенсорным экраном и 8 динамиками, круиз-контроль, заводская тонировка и традиционно целый набор фишек Simply Clever.

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Силовой агрегат пока так же без альтернатив - это известный дизель VAG объемом 1.6 и в данном случае мощностью 115 лошадей. Разгонная динамика Skoda Scala с таким двигателем обычная - 10,1 сек., зато обещана топливная экономичность.

Кстати, коробку передач можно выбирать - это может быть либо 6-ступенчатая “механика”, либо 7-ступенчатая DSG. Так вот с преселективом в городском цикле Scala должна потреблять всего 4,9 литра на “сотню”. Парадокс, но с “механикой” будет хоть и немного, но все же больше - 5,1 литра.

Ранее сообщалось, что китайцы создали автомобиль, который копирует буквально всех.