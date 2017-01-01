В Великобритании обнаружили внушительное кладбище автомобилей "Жигули"

На свалке насчитывается несколько десятков автомобилей разных лет выпуска.

Внушительное кладбище стареньких заброшенных “Жигули“ обнаружили там, где их меньше всего ожидали найти - на пустыре в Великобритании. Об этом сообщает ТопЖыр.

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На свалке насчитывается несколько десятков автомобилей разных лет выпуска. На фото видны ВАЗ-2101, 2102, 2104 и 2107. Судя по номерам, Лады выпущены до 1983 года.

Конечно, все автомобили праворульные, ведь на ВАЗе официально создавали версии для Великобритании и других стран с левосторонним движением.

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