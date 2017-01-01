В Великобритании обнаружили внушительное кладбище автомобилей "Жигули"
На свалке насчитывается несколько десятков автомобилей разных лет выпуска.
В Великобритании обнаружили внушительное кладбище автомобилей "Жигули"
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В Великобритании обнаружили внушительное кладбище автомобилей "Жигули"
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Внушительное кладбище стареньких заброшенных “Жигули“ обнаружили там, где их меньше всего ожидали найти - на пустыре в Великобритании. Об этом сообщает ТопЖыр.
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На свалке насчитывается несколько десятков автомобилей разных лет выпуска. На фото видны ВАЗ-2101, 2102, 2104 и 2107. Судя по номерам, Лады выпущены до 1983 года.
Конечно, все автомобили праворульные, ведь на ВАЗе официально создавали версии для Великобритании и других стран с левосторонним движением.
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