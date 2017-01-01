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Сколько будет стоить новая Skoda Octavia 2020 - объявлены цены

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Учитывая то, что прошлое поколение у нас продается от 416 тысяч, у Шкоды получилось сохранить стоимость на предыдущем уровне.
Сколько будет стоить новая Skoda Octavia 2020 - объявлены цены
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Сколько будет стоить новая Skoda Octavia 2020 - объявлены цены
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Пока все носятся с Tesla Cybertrack, самое время спуститься с небес на землю к боле реалистичным и доступным новинкам. А именно - к Skoda Octavia 2020.

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Чешский производитель объявил цены на базовую модель Skoda Octavia Active - автомобиль оценили в 456 900 крон в Чехии. В гривнах это около 472,5 тыс. грн.

Учитывая то, что прошлое поколение у нас продается от 416 тысяч, у Шкоды получилось сохранить стоимость на предыдущем уровне. Что входит в базовую модель - пока неизвестно.

Ранее сообщалось, почему во время презентации пикапа Tesla разбилось стекло - комментарий Илона Маска.

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Теги: Skoda, Skoda Octavia, новинка, цены
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