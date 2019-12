12-летний австралийский мальчик спасся от лесного пожара за рулем пикапа

Дети за рулем обычно ни к чему хорошему не приводят. Кроме этого случая, когда водить авто в 12-летнем возрасте спасло жизнь мальчику в Австралии.

Читай также: Смешная полицейская погоня: Пятничная подборка #46

Сообщается, что мальчик был один дома, когда пламя добралось до его района в городе Могумбер. Сначала он скрывался во дворе, но когда пожар усилился, то он схватил свою собаку, спрятался в пикапе Ford и уехал из дома.

Примерно через час после отъезда парня на него наткнулись спасатели, которые тушили пожары неподалеку.

“Типичный фермерский мальчик был довольно умен, и я думаю, что проблема заключалась в том, что он просто не знал куда идти, поскольку из-за дыма было трудно что-либо видеть“, - сообщил один из пожарных.

With the Help of DFES, Dalwallinu Officer S/C SMITH saved this 12 year old who was driving across paddocks to escape the fire 🔥 in Mogumber. He has been reunited with family and is safe and well #fb pic.twitter.com/zyrYCFgwSM