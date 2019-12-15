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12-летний австралийский мальчик спасся от лесного пожара за рулем пикапа

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Сообщается, что мальчик был один дома, когда пламя добралось до его района в городе Могумбер.
Примерно через час после отъезда парня на него наткнулись спасатели, которые тушили пожары неподалеку
Примерно через час после отъезда парня на него наткнулись спасатели, которые тушили пожары неподалеку
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Дети за рулем обычно ни к чему хорошему не приводят. Кроме этого случая, когда водить авто в 12-летнем возрасте спасло жизнь мальчику в Австралии.

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Сообщается, что мальчик был один дома, когда пламя добралось до его района в городе Могумбер. Сначала он скрывался во дворе, но когда пожар усилился, то он схватил свою собаку, спрятался в пикапе Ford и уехал из дома.

Примерно через час после отъезда парня на него наткнулись спасатели, которые тушили пожары неподалеку.

“Типичный фермерский мальчик был довольно умен, и я думаю, что проблема заключалась в том, что он просто не знал куда идти, поскольку из-за дыма было трудно что-либо видеть“, - сообщил один из пожарных.

Ранее сообщалось, как выглядит комната для переговоров из старого Mercedes-Benz 190.

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Теги: Австралия, пожар, дети за рулем
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