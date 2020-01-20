Движение на Подольско-Воскресенском мосту откроют к концу 2020 года - Кличко

По заявлению мэра, автомобильное движение по мосту может быть открыто уже к концу 2020 года.

Монтаж натяжных тросов многострадального Подольско-Воскресенского моста запланирован уже на май. Об этом говорится в сообщении на странице “Кличко-мер“ в Facebook.

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68 тросов было изготовлено в Германии компанией Bridon-Bekaert. Сейчас проходят подготовительные работы. После установки тросов появится возможность демонтировать временные опоры.

На данный момент к Подольскому мосту уже почти достроили эстакаду на Рыбальском полуострове, построены левоповоротный съезд на улицу Набережно-Рыбальскую, эстакады на Трухановом острове и в урочище Горбачиха и мост через Десенку.

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Сейчас продолжаются работы по строительству заезда с улицы Набережно-Крещатицкой в районе улиц Верхний и Нижний Валы, а также участка Подольско-Воскресенского мостового перехода от дамбы Русановских садов до нового путепровода через железную дорогу на левом берегу.

По заявлению мэра, автомобильное движение по мосту может быть открыто уже к концу 2020 года. После этого займутся прокладкой метро.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил жесткое ДТП и прилег отдохнуть.