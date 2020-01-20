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Не все так просто: Как проехать по новому Шулявскому мосту без проблем - схема

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Некоторые съезды с путепровода еще не готовы, что вызывает проблемы.
Не все так просто: Как проехать по новому Шулявскому мосту без проблем - схема
© facebook.com/shuliavsky.bridge
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Не все так просто: Как проехать по новому Шулявскому мосту без проблем - схема
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Несмотря на то, что Шулявский путепровод уже открыт, проехать на развязке все еще сложно. Причина в том, что некоторые съезды с путепровода еще не готовы. Как проехать в трудных направлениях рассказал Авто24.

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Так, чтобы попасть с улицы Гетьмана на проспект Победы в направлении Житомира, приходится разворачиваться на развязке “Телиги-Дегтяревская“, в затем возвращать на Цедика и Нестерова. С Гетьмана на проспект в направлении центра Киева выезд есть, его не перекрывали.

Также традиционно можно попасть с улицы Довженко в сторону Житомира - через улицы Цедика и Нестерова. В центр также маршрут не изменился - нужно проехать Шулявский мост и повернуть на Алексея Тихого и Гарматную.

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С проспекта Победы на Довженко и Гетьмана маршрут остался традиционным. А вот если ехать в сторону центра и поворачивать на Довженко и Телиги, нужно не доезжать до Шулявки, а завернуть направо на Гарматную, доехать до Индустриального моста, развернуться на нем и проехать над проспектом сверху по Гетьмана и Довженко.

Ранее сообщалось, сколько электроавтомобилей на одну станцию зарядки в Украине - статистика.

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Теги: Шулявский путепровод, Киев, развязка
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  20.01.2020, 15:36
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А что поменялось, кроме того, что потратили млрд.грн.
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