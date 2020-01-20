Некоторые съезды с путепровода еще не готовы, что вызывает проблемы.

Не все так просто: Как проехать по новому Шулявскому мосту без проблем - схема

Не все так просто: Как проехать по новому Шулявскому мосту без проблем - схема

Несмотря на то, что Шулявский путепровод уже открыт, проехать на развязке все еще сложно. Причина в том, что некоторые съезды с путепровода еще не готовы. Как проехать в трудных направлениях рассказал Авто24.

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Так, чтобы попасть с улицы Гетьмана на проспект Победы в направлении Житомира, приходится разворачиваться на развязке “Телиги-Дегтяревская“, в затем возвращать на Цедика и Нестерова. С Гетьмана на проспект в направлении центра Киева выезд есть, его не перекрывали.

Также традиционно можно попасть с улицы Довженко в сторону Житомира - через улицы Цедика и Нестерова. В центр также маршрут не изменился - нужно проехать Шулявский мост и повернуть на Алексея Тихого и Гарматную.

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С проспекта Победы на Довженко и Гетьмана маршрут остался традиционным. А вот если ехать в сторону центра и поворачивать на Довженко и Телиги, нужно не доезжать до Шулявки, а завернуть направо на Гарматную, доехать до Индустриального моста, развернуться на нем и проехать над проспектом сверху по Гетьмана и Довженко.

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