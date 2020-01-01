Одно из 550 в мире: В Украине засняли редчайшее купе Bentley
Bentley Brooklands выпускали в 2008-2011 годах и стоило авто полмиллиона евро.
В Харькове на заправке засветился редчайший Bentley Brooklands. Об этом сообщает ТопЖыр.
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Увидеть такое авто в Украине очень сложно, ведь всего выпущено лишь 550 таких купе Bentley. Скорее всего автомобиль ранее принадлежал мэру Харькова Геннадию Кернесу, но тот продал ее несколько лет назад.
Bentley Brooklands выпускали в 2008-2011 годах и стоило купе полмиллиона евро. Салон отделали дорогими кожей и деревом, а под капотом 6,75-литровым турбированным V8 мощностью 530 л. с.
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