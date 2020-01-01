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Лукашенко "столкнет лбами" Tesla Model S с первым беларуским электрокаром

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Глава Беларуси сообщил, что планирует приехать на презентацию электроавтомобиля на Tesla.
Tesla Лукашенко попала в скандал, после того, как политик заявил, что машину ему подарил сам Илон Маск
Tesla Лукашенко попала в скандал, после того, как политик заявил, что машину ему подарил сам Илон Маск
youtube.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет сравнить Tesla Model S с новым беларуским электрокаром. Об этом сообщает госагентство БелТА.

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Глава Беларуси сообщил, что планирует приехать на презентацию электроавтомобиля на Tesla. При этом он добавил, что планирует сравнить отечественное авто с американским.

Первый электрокар из Беларуси создан предприятием “Белджи“, которое отчасти принадлежит китайскому автомобильному гиганту Geely. Тем не менее, вся начинка все же местная.

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Предварительно сообщалось, что электрокар сможет проехать порядка 100 км, а на зарядку батарей понадобится три часа.

Напомним, что Tesla Александра Лукашенко попала в скандал, после того, как политик заявил, что машину ему подарил сам Илон Маск. Маск позже опровергнул это заявление в своем твиттере.

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Теги: Tesla Model S, электрокар, Беларусь, Лукашенко
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