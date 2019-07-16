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Президент Зеленский пересел на крутой электрокар Tesla Model X

Комментариев: 4
По мнению некоторых пользователей Сети, автомобиль может принадлежать главе администрации президента Андрею Богдану.
Зеленский за рулем Tesla Model X
Зеленский за рулем Tesla Model X
Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свое очередное видеообращение. В этот раз - за рулем крутого электрокара Tesla Model X. Видео опубликовано на странице президента в Facebook.

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Как мы сообщали ранее, в декларации политика указаны только два авто - Range Rover 2016 года выпуска и Mercedes-Benz S 500 4Matic 4 2014 года выпуска. Tesla Model X в собственности Зеленского пока не числится.

По мнению некоторых пользователей Сети, автомобиль может принадлежать главе администрации президента Андрею Богдану, у которого как раз есть электрокар знаменитой американской компании. 

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Самая дешевая версия Tesla Model X в США (по данным официального сайта tesla.com) стоит 84 990 долларов, самая дорогая – 104 990 долларов.

Ранее сообщалось, что главного “евробляхера“ Украины поймали на объезде пробки по тротуару.

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Теги: Тесла, электрокар, Зеленский
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Комментариев (4)
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Сергей  (аноним)  16.07.2019, 14:10
Оценка:  +1
Сергей
Хорошо когда денег хоть лопатой греби!!!А я лично даже на Азовское море отдохнуть поехать не могу!!!!
гость  (аноним)  16.07.2019, 13:44
Оценка:  0
гость
а что у него на руках желтое ?
Motorcat    16.07.2019, 13:05
Оценка:  +1
Motorcat
Какой Тесла? Это велосипед! Кто этого не видит - порохобот!!!
Петров    16.07.2019, 13:00
Оценка:  +2
Петров
Слугам народа положено ездить на самых крутых тачках. А быдлу, прошу прощения хозяевам, - жрать баланду на подачки (пенсии) ограбленной Беней страны.
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