Президент Зеленский пересел на крутой электрокар Tesla Model X

По мнению некоторых пользователей Сети, автомобиль может принадлежать главе администрации президента Андрею Богдану.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал свое очередное видеообращение. В этот раз - за рулем крутого электрокара Tesla Model X. Видео опубликовано на странице президента в Facebook.

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Как мы сообщали ранее, в декларации политика указаны только два авто - Range Rover 2016 года выпуска и Mercedes-Benz S 500 4Matic 4 2014 года выпуска. Tesla Model X в собственности Зеленского пока не числится.

По мнению некоторых пользователей Сети, автомобиль может принадлежать главе администрации президента Андрею Богдану, у которого как раз есть электрокар знаменитой американской компании.

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Самая дешевая версия Tesla Model X в США (по данным официального сайта tesla.com) стоит 84 990 долларов, самая дорогая – 104 990 долларов.

Ранее сообщалось, что главного “евробляхера“ Украины поймали на объезде пробки по тротуару.