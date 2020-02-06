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Подольско-Воскресенский мост в Киеве могут "приоткрыть" уже в 2020 году

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Мост начали строить еще в 1993 году - 27 лет назад.
Строители уже установили первые балки для будущей части мостового перехода над Русановским озером
Строители уже установили первые балки для будущей части мостового перехода над Русановским озером
Скриншот facebook

Подольско-Воскресенский мост, один из самых масштабных долгостроев в Киеве, собираются частично открыть уже в этом году. Об этом сообщает на своей странице мэр Киева Виталий Кличко.

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Мост начали строить еще в 1993 году - 27 лет назад. И вот по мосту скоро могут пустить автомобильное движение. 

“Достройка Подольско-Воскресенского мостового перехода - одна из главных задач на этот год для городской власти. Работы на объекте продолжаются по графику“, пишет на своей странице мэр Киева Виталий Кличко.

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Строители уже установили первые балки для будущей части мостового перехода над Русановским озером. Каждая из этих балок весит почти 70 тонн. Поднимают их с помощью сверхмощных кранов, а контролируют процесс специалисты из Нидерландов. Также продолжаются работы по установке опор в сторону Троещины.

Ранее сообщалось, что снегоуборочная машина “убрала снег“ с крыши легковушки.

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Теги: Киев, мост, Подольско-Воскресенский мост
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Комментариев (1)
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fkrfyfan    06.02.2020, 17:19
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fkrfyfan
А когда достроят Дарницкий? Я про съезды с него
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