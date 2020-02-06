Подольско-Воскресенский мост в Киеве могут "приоткрыть" уже в 2020 году

Мост начали строить еще в 1993 году - 27 лет назад.

Подольско-Воскресенский мост, один из самых масштабных долгостроев в Киеве, собираются частично открыть уже в этом году. Об этом сообщает на своей странице мэр Киева Виталий Кличко.

Читай также: Под Киевом построят три новенькие развязки - где именно

Мост начали строить еще в 1993 году - 27 лет назад. И вот по мосту скоро могут пустить автомобильное движение.

“Достройка Подольско-Воскресенского мостового перехода - одна из главных задач на этот год для городской власти. Работы на объекте продолжаются по графику“, пишет на своей странице мэр Киева Виталий Кличко.

Читай также: Вниманию водителей: В выходных будет ограничено движение на Южном мосту в Киеве

Строители уже установили первые балки для будущей части мостового перехода над Русановским озером. Каждая из этих балок весит почти 70 тонн. Поднимают их с помощью сверхмощных кранов, а контролируют процесс специалисты из Нидерландов. Также продолжаются работы по установке опор в сторону Троещины.

Ранее сообщалось, что снегоуборочная машина “убрала снег“ с крыши легковушки.