Подольско-Воскресенский мост в Киеве могут "приоткрыть" уже в 2020 году
Подольско-Воскресенский мост, один из самых масштабных долгостроев в Киеве, собираются частично открыть уже в этом году. Об этом сообщает на своей странице мэр Киева Виталий Кличко.
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Мост начали строить еще в 1993 году - 27 лет назад. И вот по мосту скоро могут пустить автомобильное движение.
“Достройка Подольско-Воскресенского мостового перехода - одна из главных задач на этот год для городской власти. Работы на объекте продолжаются по графику“, пишет на своей странице мэр Киева Виталий Кличко.
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Строители уже установили первые балки для будущей части мостового перехода над Русановским озером. Каждая из этих балок весит почти 70 тонн. Поднимают их с помощью сверхмощных кранов, а контролируют процесс специалисты из Нидерландов. Также продолжаются работы по установке опор в сторону Троещины.
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