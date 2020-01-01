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Под Киевом построят три новенькие развязки - где именно

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"Укравтодор" объявил тендер на строительство трех новых развязок на трассе Киев - Одесса и Киев - Чоп.
Объявлен тендер на строительство трех развязок на дорогах Киев — Одесса (возле Чабанов и Боярки) и Киев — Чоп (возле Стоянки)
Объявлен тендер на строительство трех развязок на дорогах Киев — Одесса (возле Чабанов и Боярки) и Киев — Чоп (возле Стоянки)
epravda

Под Киевом построят три новых транспортных развязки, - сообщила пресс-служба компании “Укравтодор“.

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Государственным агентством автомобильных дорог Украины объявлен тендер на строительство трех развязок на дорогах М-05 Киев-Одесса (возле Чабанов и Боярки), а также М-06 Киев-Чоп (возле Стоянки).

ukravtodor.gov.ua

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Работы будут выполняться в рамках проекта “Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к городу Киев“ за счет средств займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). 

Со слов представителя компании, строительство указанных транспортных развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов на данных международных автомобильных дорогах, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к городу Киеву, что, в целом, положительно повлияет на развитие дорожной инфраструктуры

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В текущем году “Укравтодор“ обязался восстановить до 6,5 тыс. км дорог государственного значения, которые находятся в аварийном состоянии, а также построить и реконструировать 9 объездных путей общей протяженностью 101,5 км.

Ранее сообщалось, что Укравтодор рассказал, какие окружные дороги построит в 2020 году.

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Теги: Укравтодор, транспортные развязки, ЕБРР
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