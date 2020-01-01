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Официально: Электрическая Dacia появится на европейском рынке

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Согласно финансовому отчету компания Renault планирует выпустить городской электромобиль Dacia Urban City Car в 2021-2022 годах.
Официально: Электрическая Dacia появится на европейском рынке

Компания Renault официально  продтвердила, что собирается выпустить бюджетный электрокар для Европы под своим брендом Dacia, сообщает insideevs.

Об этом свидетельствует иллюстрация к финансовому отчету за 2019 год.

Иллюстрация к финансовому отчету компании Renault за 2019 год
Иллюстрация к финансовому отчету компании Renault за 2019 год
Скриншот

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Таким образом, компания намерена запустить в 2020 году полностью электрический Twingo ZE. А электрическую Dacia - в 2021-2022 годах. Новому автомобилю уже дали название - Dacia Urban City Car.

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Предполагается, что электрическая  Dacia будет переименованной версией Renault City K-ZE - полностью электрического кроссовера для Китая.

В таком случае у нее будут такие же характеристики. Электромотор в 45 л. с., аккумуляторная батарея мощностью 26,8 кВт - час, максимальная скорость 105 км/час и 200 км на одной зарядке.

Об бюджетной электрической модели Renault для Европы заговорили еще в 2018 году. Тогда же прозвучало, что рассматривается перенос версии Renault City K-ZE в Европу под другим названием и с улучшенной безопасностью, согласно европейским требованиям.

Предполагается, что цена будущей Dacia Urban City Car окажется в пределах 11 - 16 тысяч долларов.

Ранее сообщалось ТОП самых безопасных машин в 2019 году - рейтинг.

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Теги: Dacia Urban City Car, Renault, Renault K-ZE
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