Компактный кроссовер Tesla Model Y официально подтвердил 507 км на одном заряде

Результат поддержал статус Tesla Model Y как самого энергоэффективного кроссовера в своем классе.

Оказалось, что Tesla Model Y на одном заряде может проезжать даже больше, чем анонсировалось, сообщает Авто24 со ссылкой на EPA.

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Согласно результатам независимого исследования, размещенным на сайте EPA, компактный кроссовер Tesla Model Y не только проезжает анонсированные 450 км на одном заряде.

Выяснилось, что непрерывная работа инженерной мысли в компании Тесла смогла наделить модель Y к ее дебюту еще большим запасом хода. Теперь кроссовер Tesla Model Y может проезжать 507 км. И именно это зафиксировало независимое тестирование EPA.

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Полученный результат помог удержать автомобилю Tesla Model Y статус самого энергоэффективного кроссовера в своем классе.

Что касается измерения “миль пробега на электрический эквивалент галлона горючего“ у Model Y также лучший показатель среди авто своего класса - 121. В то время как у ближайшего его конкурента - Hyundai Kona Electric - этот эквивалент равен 120. А у Audi E-Tron и у Jaguar I-Pace и того меньше - чуть больше 70.

Ранее сообщалось, что Илон Маск озвучил последнюю машину из своего “тайного плана“.