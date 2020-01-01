Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Компактный кроссовер Tesla Model Y официально подтвердил 507 км на одном заряде

Комментариев: 0
Результат поддержал статус Tesla Model Y как самого энергоэффективного кроссовера в своем классе.
Tesla Model Y - энергоэффективный кроссовер на базе Model 3 на одном заряде проезжает 507 километров
Tesla Model Y - энергоэффективный кроссовер на базе Model 3 на одном заряде проезжает 507 километров
Wikipedia.org

Оказалось, что Tesla Model Y на одном заряде может проезжать даже больше, чем анонсировалось, сообщает Авто24 со ссылкой на EPA.

Читай также: Илон Маск “растянул“ запас хода Tesla Model S с помощью обновления прошивки

Согласно результатам независимого исследования, размещенным на сайте EPA, компактный кроссовер Tesla Model Y не только проезжает анонсированные 450 км на одном заряде. 

Выяснилось, что непрерывная работа инженерной мысли в компании Тесла смогла наделить модель Y к ее дебюту еще большим запасом хода. Теперь кроссовер Tesla Model Y может проезжать 507 км. И именно это зафиксировало независимое тестирование EPA.

Читай также: Новый взгляд на руль: Компания Tesla запатентовала интересную разработку

Полученный результат помог удержать автомобилю Tesla Model Y статус самого энергоэффективного кроссовера в своем классе.

Что касается измерения “миль пробега на электрический эквивалент галлона горючего“ у Model Y также лучший показатель среди авто своего класса - 121. В то время как у ближайшего его конкурента - Hyundai Kona Electric - этот эквивалент равен 120. А у Audi E-Tron и у Jaguar I-Pace и того меньше - чуть больше 70.

Ранее сообщалось, что Илон Маск озвучил последнюю машину из своего “тайного плана“.

Поделись:
Теги: Audi e-tron, Jaguar i-Pace, Tesla Model Y
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь