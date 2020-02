Неожиданно: В Киев привезли тот самый нашумевший пикап Tesla Cybertruck

В Киеве появился электрический пикап компании Тесла Cybertruck, об этом сообщает topgir.

Читай также: Тесла получила свыше 500 000 предзаказов на свой первый пикап Cybertruck

В Киеве на ВДНХ во время чемпионата по Dоta 2 одну из команд привез Cybertruck. На крыше у него можно было увидеть лазерную оптику, о которой недавно сообщал Илон Маск. Поэтому можно предположить, что на ВДНХ приехал один из предсерийных вариантов Cybertruck.

Команда, которая устроила фурор своим появлением на пикапе Тесла, в итоге победила в чемпионате и получила первый приз в 130 тысяч долларов.

Читай также: Электротанк Tesla: Блогер поставил свой Model 3 на “гусеницы“

Первые пикапы Tesla Cybertruck появятся в продаже в конце 2021 года. Его особенности - бронированные стекла, высококачественная сталь кузова, вес - 2700 кг. На одной зарядке дальность поездки составит от 400 км до 800 км в зависимости от комплектации.

Ok dope Tesla Cybertruck on @Twitch #Tesla for Dota 2 event. pic.twitter.com/txFvTt5MRE