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Неожиданно: В Киев привезли тот самый нашумевший пикап Tesla Cybertruck

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В Киеве прошел турнир по Dota 2, призовой фонд чемпионата составил 300 000 долларов.
На крыше у пикапа можно было увидеть лазерную оптику, о которой недавно сообщал Илон Маск
На крыше у пикапа можно было увидеть лазерную оптику, о которой недавно сообщал Илон Маск
Скриншот Twitter

В Киеве появился электрический пикап компании Тесла Cybertruck, об этом сообщает topgir.

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В Киеве на ВДНХ во время чемпионата по Dоta 2 одну из команд привез Cybertruck. На крыше у него можно было увидеть лазерную оптику, о которой недавно сообщал Илон Маск. Поэтому можно предположить, что на ВДНХ приехал один из предсерийных вариантов Cybertruck.

Команда, которая устроила фурор своим появлением на пикапе Тесла, в итоге победила в чемпионате и получила первый приз в 130 тысяч долларов.

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Первые пикапы Tesla Cybertruck появятся в продаже в конце 2021 года. Его особенности - бронированные стекла, высококачественная сталь кузова, вес - 2700 кг.  На одной зарядке дальность поездки составит от 400 км до 800 км в зависимости от комплектации.

Ранее сообщалось, что сделал бы Илон Маск, если бы пикап Tesla Cybertruck ждал полный провал.

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Теги: Dota 2, Cybertruck, Tesla
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