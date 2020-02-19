Тесла получила свыше 500 000 предзаказов на свой первый пикап Cybertruck

Маск предполагал, что внешний вид электрической модели пикапа Cybertruck вызовет неоднозначную реакцию, но был уверен в своих фанатах.

Первый полностью электрический пикап компании Тесла Cybertruck на одной зарядке проедет минимум 482 км wikipedia.org

Компанией Тесла зарегистрировано небывалое количество предварительных заказов на свой первый электрический пикап Cybertruck. Об этом сообщает издание autogeek со ссылкой на electrec.

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После презентации своего детища в конце прошлого года Илон Маск практически сразу анонсировал прием заказов на новинку при условии депозита в размере 100 долларов.

Производство модели Cybertruck еще не началось, но спустя три месяца на сайте компании Тесла уже зарегистрировались более полумиллиона покупателей. И даже создан клуб фанатов Cybertruckownersclub, которые с нетерпением отслеживают любые новости, касающиеся этого пикапа.

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Именно благодаря этой группе стало известно точное количество заявок на пикап, поступивших за 89 дней - это 522 764 желающих. Несложно посчитать, что это по 5 873 бронирования в сутки.

На пикап Cybertruck на сайте компании Тесла уже оформили 522 764 предварительных заказов Скриншот

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Характерно, что среди потенциальных покупателей только 17% захотели купить самую дешевую модель пикапа за 40 000 долларов с одним двигателем. Все остальные заявки оформлены на Cybertruck c двумя или тремя моторами.

Представляя свой первый электрический пикап, Илон Маск знал, что его вид вызовет неоднозначную реакцию. Но был уверен, что фанаты Тесла его поддержат.

Ранее сообщалось, что электрокары Tesla, Audi и Mercedes беспощадно протестировали в Норвегии.