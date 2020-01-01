Компания хочет выпускать электрические суперкары с самыми продвинутыми опциями по умеренной цене.

В Британии новая компания сделала заявку на массовый выпуск амбициозного суперкара

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В Британии новая компания сделала заявку на массовый выпуск амбициозного суперкара

В Британии готовятся выпускать электрический суперкар с автопилотом, сообщает Авто24 со ссылкой на motor1.

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Новая британская компания Apex, которая еще не построила завод, хочет стать массовым производителем электрических суперкаров с возможностью поездки по обычным дорогам. Эта компания презентовала сегодня в Лондоне свой первый автомобиль AP-0 Concept.

Благодаря широкому применению углеродного волокна автомобиль весит 1200 кг. На его дизайн повлияли тенденции Formula-1 и Le Mans. Аэродинамика построена так, чтобы прижимная сила была максимальной. На это же работает и большое вертикальное ребро, являющееся продолжением характерного крестообразного заднего фонаря.

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Автомобиль содержит множество передовых технологий. Это и инфраструктура для автономии 4 уровня, трехэкранный дисплей для водителя, возможность дополненной реальности от дюйма до 100 метров.

Оснащен 90 - киловаттной аккумуляторной батареей, производящей 650 л.с. До сотни разгоняется за 2,3 секунды. Максималка - 305 км/ч. Диапазон по WLTP - 515 км на одной зарядке. До 80% заряжается от устройства CCS за 15 мин.

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Ожидается, что автомобиль сойдет с конвейера во второй половине 2022 года. Выпуск будет неограничен. Ориентировочная стоимость такого суперкара составит 184 500 долларов.

Также компания планирует разработать свою новую гоночную трассу, одобренную FIA. И основать гоночную академию под Гонконгом для исследований и разработок будущих автомобилей.

Ранее сообщалось, что студент разработал дизайн гиперкара и Bugatti взяла его к себе на работу.