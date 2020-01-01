В США презентовали гиперкар, способный развивать скорость в 500 км/ч
Автомобиль Tuatara разрабатывали десять лет и теперь он готов соревноваться в скорости с лучшими.
Компания SSC North America представила самый быстрый гиперкар в мире. Презентация авто опубликована в YouTube. Об этом сообщает Мотор.
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Автомобиль получил имя Tuatara и имеет такие характеристики:
- 5 литровый двигатель V-8.
- Семиступенчатая КП.
- Ведущие задние колеса.
- Автомобиль имеет мощность в 1350 лошадиных сил на бензине и 1750 лошадиных сил на смеси Е85.
- Вес 1247 кг.
- Цена 1,6-1,9 млн долларов.
Машина уже попала в серийное производство, выпущено 100 штук.
Гиперкар Tuatara может составить конкуренцию в скорости рекордсмену Bugatti Chiron Super Sport 300+, который преодолел отметку в 490 км/ч.
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