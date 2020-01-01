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В США презентовали гиперкар, способный развивать скорость в 500 км/ч

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Автомобиль Tuatara разрабатывали десять лет и теперь он готов соревноваться в скорости с лучшими.
В США презентовали гиперкар, способный развивать скорость в 500 км/ч
В США презентовали гиперкар, способный развивать скорость в 500 км/ч
motor1

Компания SSC North America представила самый быстрый гиперкар в мире. Презентация авто опубликована в YouTube. Об этом сообщает Мотор.

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Автомобиль получил имя Tuatara и имеет такие характеристики:

  • 5 литровый двигатель V-8.
  • Семиступенчатая КП.
  • Ведущие задние колеса.
  • Автомобиль имеет мощность в 1350 лошадиных сил на бензине и 1750 лошадиных сил на смеси Е85.
  • Вес 1247 кг.
  • Цена 1,6-1,9 млн долларов.

Машина уже попала в серийное производство, выпущено 100 штук.

Гиперкар Tuatara может составить конкуренцию в скорости рекордсмену Bugatti Chiron Super Sport 300+, который преодолел отметку в 490 км/ч. 

Ранее мы сообщали, что в Opel представили первый коммерческий автомобиль. Модель создана на базе существующего дизельного авто Vivaro.

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