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В BMW показали мощный внедорожник: Видео, цена

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Автомобиль получил мощные характеристики.
В BMW показали мощный внедорожник: Видео, цена
В BMW показали мощный внедорожник: Видео, цена
Скриншот видео

Новый внедорожник от компании BMW появился в сети. Автомобиль, созданный при участии тюнинг-ателье Alpina, имеет битурбинный двигатель V8, мощностью 612 лошадиных сил и объемом 4,4 литра. Невзирая на вес в 2,5 тонны машина способна развивать скорость до 290 км/ч, а до сотни разгоняться за 4 секунды. Коробку передать авто получило восьмиступенчатую автоматическую от компании ZF.

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Внешне новинка отличается от своего собрата BMW X7 увеличенным воздухозаборником и передним бампером, 23-дюймовыми дисками Alpina Classic и ребристым диффузором сзади.

Цена автомобиля на родном рынке стартует от 150 000 евро.

Ранее мы сообщали, что в Kia представили обновленный Picanto для внутреннего рынка. 

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Теги: BMW, Alpina, новинка, SUV
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