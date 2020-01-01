В BMW показали мощный внедорожник: Видео, цена

Автомобиль получил мощные характеристики.

Новый внедорожник от компании BMW появился в сети. Автомобиль, созданный при участии тюнинг-ателье Alpina, имеет битурбинный двигатель V8, мощностью 612 лошадиных сил и объемом 4,4 литра. Невзирая на вес в 2,5 тонны машина способна развивать скорость до 290 км/ч, а до сотни разгоняться за 4 секунды. Коробку передать авто получило восьмиступенчатую автоматическую от компании ZF.

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Внешне новинка отличается от своего собрата BMW X7 увеличенным воздухозаборником и передним бампером, 23-дюймовыми дисками Alpina Classic и ребристым диффузором сзади.

Цена автомобиля на родном рынке стартует от 150 000 евро.

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