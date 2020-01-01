В Kia представили обновленный Picanto

Пока новинка представлена только на внутреннем рынке.

Южнокорейский бренд представил обновленную Kia Picanto на внутреннем рынке. Стоимость автомобиля составляет 9760 долларов. Пока неизвестно, когда новенькая Kia появится в Европе и, в частности, в Украине. Об это сообщает Авто.Риа.

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Как и все новинки бренда, Picanto получил “нос тигра“ – обновленный бампер. Теперь бампер отмечен оригинальными с четырехточечными ДХО, как у современных Porsche. Задние фары стали “трехмерными“, а на декоративном диффузоре появились накладки в виде выхлопных патрубков.

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Изменения в салоне коснулись 8-дюймового сенсорного экрана и 4,2- дюймового информационного дисплея приборной панели. При помощи смартфона автомобиль может получать команды, например, открывать или закрыть дверь.

Автомобиль оснастили литровым двигателем, мощностью в 75 лошадиных сил. Такие характеристики позволят расходовать 6,3 литра топлива на 100 км.

За безопасность авто отвечают системы мониторинга слепых зон, опции удержания в полосе и предотвращения фронтальных столкновений. Также есть функция распознавания усталости водителя.

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