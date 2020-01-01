Машина создана в честь столетнего юбилея компании.

Виртуальный гиперкар от Mazda дебютировал в сети facebook/GranTurismo

В компании Mazda представили виртуальный автомобиль для гонок Mazda RX-Vision GT3 Concept. Машина создана специально для игры Gran Turismo Sport, которая является эксклюзивом Sony PlayStation. Ролик с суперкаром разместили в YouTube.

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Особенностью Mazda RX-Vision GT3 Concept стал роторный двигатель SKYACTIV-R нового поколения, мощностью 570 лошадиных сил.

В основе виртуального гиперкара лежит концепт 2015 года Mazda RX-Vision. Создатели приурочили выпуск новинки к 100-летнему юбилею компании Mazda. Для игры гиперкар модифицировали по правилам гоночных болидов FIA GT3 и согласно правилам самой игры.

Загрузить машину для игры можно уже сегодня, 22 мая. Участники игры смогут использовать гиперкар для участия в сертифицированном FIA чемпионате Gran Turismo.

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