Виртуальный гиперкар от Mazda дебютировал в сети
В компании Mazda представили виртуальный автомобиль для гонок Mazda RX-Vision GT3 Concept. Машина создана специально для игры Gran Turismo Sport, которая является эксклюзивом Sony PlayStation. Ролик с суперкаром разместили в YouTube.
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Особенностью Mazda RX-Vision GT3 Concept стал роторный двигатель SKYACTIV-R нового поколения, мощностью 570 лошадиных сил.
В основе виртуального гиперкара лежит концепт 2015 года Mazda RX-Vision. Создатели приурочили выпуск новинки к 100-летнему юбилею компании Mazda. Для игры гиперкар модифицировали по правилам гоночных болидов FIA GT3 и согласно правилам самой игры.
Загрузить машину для игры можно уже сегодня, 22 мая. Участники игры смогут использовать гиперкар для участия в сертифицированном FIA чемпионате Gran Turismo.
Ранее мы сообщали, что новый кроссовер Mazda CX-9 показали до премьеры.
Полная версия правил