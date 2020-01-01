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Mazda начала выпуск первого электрокроссовера

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Первая партия автомобилей уже готовится к выпуску.
Mazda начала выпуск первого электро кроссовера
Mazda начала выпуск первого электро кроссовера
Wikipedia

На японском заводе в Хиросиме 19 мая был запущен выпуск первых электромобилей компании Mazda. Несмотря на то, что машина представляет собой кроссовер, имя ей дали по аналогии со спортивными моделями марки – MX-30.

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Впервые новинка была представлена на автосалоне в Токио в 2019 году. Старт продаж планировался на вторую половину года, но возможно несколько сдвинется по причине пандемии.

Электромотор машины, емкостью 35 кВт и мощностью 135 лошадиных сил, позволяет автомобилю двигаться без подзарядки на расстояние 200 км в цикле WLTP. Если же потребуется подзарядить аккумулятор, на это потребуется всего 40 минут (заряд до уровня 80%).

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Особого внимания заслуживают необычные задние полудвери автомобиля, а также большая площадь остекленения авто.

Семидюймовая центральная консоль отвечает за работу технологической системы кроссовера вместе с системами безопасности и управлением климат-контролем. Машина оснащена фирменной навигацией и подушками безопасности.

Первоначально к выпуску готовится партия в 500 единиц, стоимость каждой составляет около 33,5 тысяч долларов.

Ранее мы сообщали, что в Maserati показали новый суперкар.  

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Теги: Mazda, электрокар, кроссовер, новинка
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