На фоне тотального заселение кроссоверов, минивєн выглядит свежо.

В Kia представили Kia Sedona / Carnival IV поколения и показали интерьер Скриншот

Четвертое поколение минивэнов Kia, которые выпускаются в разных странах под названиями Sedona или Carnival, презентовали в прошлом месяце. А сейчас приоткрылась завеса над внутренним содержанием новинки. Об этом сообщает Мотор.

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Внутри авто 12,3- дюймовый экран мультимедийной системы, с сенсорным управлением. Приборная панель имеет округлую форму, внизу располагаются кнопки по управлению климат контролем.

Рычаг управления заменили более обтекаемыми чертами поворотной головки. Передняя панель в минивэне разделена на две части, что пришлось по вкусу не всем. Сквозь всю переднюю панель в авто проходит хромированная полоса, стильно вписавшаяся в дизайн.

Внутри салона производитель предлагает три варианта мест – 7,9 и 11 сидений, в три или четыре ряда.

В Kia представили Kia Sedona / Carnival IV поколения и показали интерьер Скриншот

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Самый популярный семиместный Kia Sedona / Carnival получит также подножки для пассажиров второго ряда, регулируемые подлокотники и спинки. В каждом из сидений есть разъем для USB.

Автомобиль имеет чуть большие габариты, чем его предшественники, что позволило сделать салон более просторным.

Больше информации следует ожидать в ближайшие недели, в ходе подготовки к запуску новинки на внутреннем рынке в Южной Корее.

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