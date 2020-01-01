В Kia представили Kia Sedona / Carnival IV поколения и показали интерьер
Четвертое поколение минивэнов Kia, которые выпускаются в разных странах под названиями Sedona или Carnival, презентовали в прошлом месяце. А сейчас приоткрылась завеса над внутренним содержанием новинки. Об этом сообщает Мотор.
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Внутри авто 12,3- дюймовый экран мультимедийной системы, с сенсорным управлением. Приборная панель имеет округлую форму, внизу располагаются кнопки по управлению климат контролем.
Рычаг управления заменили более обтекаемыми чертами поворотной головки. Передняя панель в минивэне разделена на две части, что пришлось по вкусу не всем. Сквозь всю переднюю панель в авто проходит хромированная полоса, стильно вписавшаяся в дизайн.
Внутри салона производитель предлагает три варианта мест – 7,9 и 11 сидений, в три или четыре ряда.
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Самый популярный семиместный Kia Sedona / Carnival получит также подножки для пассажиров второго ряда, регулируемые подлокотники и спинки. В каждом из сидений есть разъем для USB.
Автомобиль имеет чуть большие габариты, чем его предшественники, что позволило сделать салон более просторным.
Больше информации следует ожидать в ближайшие недели, в ходе подготовки к запуску новинки на внутреннем рынке в Южной Корее.
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