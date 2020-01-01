Приборов TruCAM на дорогах Украины стало больше: Адреса
В среду, 29 июля, увеличилось количество участков с приборами для отслеживания скорости TruCAM. Об этом сообщил первый зам департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.
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Алексей Белошицкий сообщил, что Европейский опыт говорит об успешном применении камер фотофиксации совместно с приборами TruCAM.
Сегодня заработали 43 новых и расширено уже 5 существующих участка, где патрульные будут измерять скорость приборами TruCAM.
Перечень пунктов прилагается.
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Пункты проверок выбраны с точки зрения высокой аварийности из-за превышения скорости водителями.
В Украине на сегодня функционируют 252 участка, на которых проверяют скоростной режим ТС.
Процедура работы измерительных приборов осталась прежней:
- Опубликованы адреса пунктов проверки.
- Водителей оповещают о приборах путем установки предупреждающих дорожных знаков.
- Патрульный автомобиль в пункте проверки будет обозначен включенными синими маячками.
Ранее мы сообщали о новых участках, на которых используют TruCAM.
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