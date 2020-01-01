В полиции сообщили об увеличении пунктов проверок скорости на дорогах.

Приборов TruCAM на дорогах Украины стало больше: Адреса (иллюстративное фото) depositphotos

В среду, 29 июля, увеличилось количество участков с приборами для отслеживания скорости TruCAM. Об этом сообщил первый зам департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

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Алексей Белошицкий сообщил, что Европейский опыт говорит об успешном применении камер фотофиксации совместно с приборами TruCAM.

Сегодня заработали 43 новых и расширено уже 5 существующих участка, где патрульные будут измерять скорость приборами TruCAM.

Перечень пунктов прилагается.

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Пункты проверок выбраны с точки зрения высокой аварийности из-за превышения скорости водителями.

В Украине на сегодня функционируют 252 участка, на которых проверяют скоростной режим ТС.

Процедура работы измерительных приборов осталась прежней:

Опубликованы адреса пунктов проверки.

Водителей оповещают о приборах путем установки предупреждающих дорожных знаков.

Патрульный автомобиль в пункте проверки будет обозначен включенными синими маячками.

Ранее мы сообщали о новых участках, на которых используют TruCAM.