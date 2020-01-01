С прошлым в будущее: Skoda отметила 125-летие и показала легендарные модели

Чешская автокомпания Шкода отметила юбилей роликом и показала эволюцию своих детищ.

Известный чешский бренд отмечает в этом году знаковый юбилей и посвятил основным авто компании трибьют-ролик. В нём представлены как первенец l&K Voiturette A 1905 года, так и все еще засекреченный электрокроссовер Enyaq iV, который будет презентован в сентябре этого года.

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В клипе также мелькают другие культовые авто Шкоды: первая Superb 1930ых годов, первый кабриолет Felicia и первый в истории компании кроссовер Trekka, разработанный специально для Новой Зеландии.

Интересный факт: Шкоду основал Вацлав Клемент, который оказался недовольным велосипедом Seidel & Naumann. Мужчина обратился к производителю с жалобой. Письмо Вацлава отклонили из-за того, что написано оно было не на немецком языке. Мужчина возмутился и решил самостоятельно выпускать велосипеды под названием Slavia. Мастерская оказалась успешной и уже в 1897 Вацлав построил завод. Уже 1899 был взят курс на производство мотоциклов и авто.

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Не прошли мимо и полюбившейся украинским водителям Octavia, а также Yeti, которая дала начало целому направлению чешских кроссоверов.

Ранее сообщалось о том, что студенты технической школы переделали Skoda в новый спидстер Slavia.