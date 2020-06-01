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ТОП-5 самых продаваемых авто в Украине

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После возобновления работы сервисных центров МВД в Украине увеличилось число регистраций новых авто.
ТОП-5 самых продаваемых авто в Украине
ТОП-5 самых продаваемых авто в Украине
depositphotos

В мае украинцы купили около 6 тысяч новых автомобилей, что на 15% меньше, чем в прошлом аналогичном периоде. Об этом сообщает Автопром.

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На снижение регистраций в мае повлияло ограничение работы СЦ МВД. До 12 мая машину можно было регистрировать исключительно в дежурных СЦ по электронным каналам связи.

Среди лидеров регистраций в мае стали:

  • Toyota – 1026 автомобилей (-17% в сравнении с 2019 годом).
  • Renault  - 851 единица (-12%).
  • Kia – 671 единица (-51%).
  • Skoda  - 289 единиц.

Марка ранее показывала результаты на 6 месте, однако в общем падение регистраций в сравнении с 2019 годов составило -9%.

  • Mersedes-Benz – 270 единиц (+71%).

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В мае чаще всего покупали Kia Sportage – 593 регистрации. Всего за 5 месяцев 2020 года купили новых автомобилей 30 тыс единиц, что на 7% ниже показателей 2019 года.

Ранее мы сообщали сколько новых автомобилей купили украинцы на карантине в апреле. 

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Теги: новый, автомобиль, регистрация авто, Май, Украина
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zadneprohodchik    01.06.2020, 14:03
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