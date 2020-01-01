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Первый автомобиль Huawei представили публике: дешевизна и автономность

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Компания презентовала свою последнюю разработку.
Автомобиль получился достаточно стильным
Автомобиль получился достаточно стильным
Seres

Мир технологий развивается настолько стремительно, что даже автомобиль в скором времени может стать всего лишь гаджетом. Так, недавно был представлен первый автомобиль, который разработала компания Huawei.

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Если быть точнее, то автомобиль представил китайский бренд Seres, а вот его основой стала фирменная платформа Huawei DriveOne.

Электрокар с названием SF5 основан на платформе DriveOne включает в себя следующие элементы:

  • двигатели 405кВт и 820Нм;
  • редуктор;
  • DCDC (преобразователь постоянного тока);
  • OBC (автомобильное зарядное устройство);
  • PDU (блок распределения мощности);
  • BCU (блок управления аккумулятором).

Seres

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Запас хода автомобиля действительно впечатляет. Так, согласно меркам цикла NEDC он составляет 1000 км, а по меркам цикла WLTP - 850 км.

Известно, что разработка привода от компании Huawei позволила не только упростить производство автомобилей, но и сделать их дешевле. Ожидается, что цена за новый электромобиль будет в районе 40 тысяч долларов.

Модель SF5 активно разрабатывают с 2019 года, когда публике показали первый прототип. В то же время, известно, что уже сейчас идет разработка модели SF7, которая будет немного крупнее.

Seres

Также мы сообщали о том, что электрокары менее экологичны, чем авто с ДВС.

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Теги: Huawei, автомобиль, электрокар, инновации, фото
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