Он вам не Шерп: в сети показали новый украинский вездеход ATLAS

Этот уникальный автомобиль совершенно спокойно может ездить в городе.

О вездеходе с названием Шерп в автомобильном сообществе слышал практически каждый. При этом касательно родства этого вездехода идут серьезные споры.

Необычный выход из ситуации, нашли конструкторы из Днепра, которые создали уникальный вездеход с украинскими истоками и назвали его Atlas. Даже бывалые автоэксперты говорят о том, что данный вездеход в разы лучше всем известного Шерпа.

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Если говорить о внешнем виде, то тут все просто, но в то же время есть определенная изюминка, которая цепляет. Все дело в том, что в разработке этого вездехода принимали участие, в том числе и дизайнеры, благодаря чему он получился достаточно инновационным.

При первом взгляде на вездеход, невозможно не заметить его действительно огромные колеса. Казалось бы, подкачкой колес уже никого не удивишь, но что, если мы скажем вам, что подкачка реализована за счет использования выхлопных газов, а вся система соединена в один большой контур, благодаря чему вездеход способен более эффектно бороться с диагональным вывешиванием.

Авто прекрасно себя чувствует в городских условиях Скриншот/YouTube

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Основное отличие этого вездехода от Шерпа - наличие рулевого управления, благодаря чему это транспортное средство можно поставить на номера и спокойно выезжать на нем в город. Правда в авто нет подвески в классическом ее понимании, а эту роль выполняют все те же огромные и сверхуниверсальные колеса.

Из особенностей стоит также отметить полноуправляемое шасси, которое позволяет выбираться из самых невероятных передряг на бездорожье, а также значительно уменьшает радиус поворота.

Отметим, что двигатель под капотом стоит от концерна Renault Group – дизель K9K. Благодаря продуманной трансмиссии инженеры смогли снять с этого двигателя почти 7000 крутящего момента на каждом колесе. К сожалению, за все нужно платить, поэтому единственным минусом этого вездехода является скорость, которая из-за редукторов не может быть больше 50 км/ч.

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