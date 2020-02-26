Из ВАЗа теперь собрали маленький танк: Видео

Мастер из Хасавюрта осуществил свою давнюю мечту о маленьком гусеничном транспорте.

Автомобиль ВАЗ третьего поколения был использован в качестве комплектующих частей facebook.com

Электрик из Дагестана собрал маленький танк из автомобиля ВАЗ, сообщает ТСН со ссылкой на сообщение в Facebook.

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Мастер из Хасавюрта осуществил свою давнюю мечту о маленьком гусеничном транспорте. Приобретя автомобиль ВАЗ третьего поколения, он его полностью разобрал и использовал в качестве комплектующих частей для своего будущего мини - танка.

От ВАЗа ему понадобились мотор, задний мост, коробка передач и электроника. Многие компоненты пришлось искать и покупать отдельно.Окрашенное в защитный цвет готовое изделие конструктор представил ценителям.

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Новый танкомобиль не просто имитирует танк. Он имеет гусеничный ход, вращающуюся башню с муляжом пушки, вход через верх и обзорное окно спереди. Довершает все надпись:“ За родину, за Сталина!“

Ранее сообщалось, что мастера удивили сумасшедшим Audi S5 с двигателем от Tesla Model S.