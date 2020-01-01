Мастера удивили сумасшедшим Audi S5 с двигателем от Tesla Model S
В итоге спорткар оказался не только мощнее, но еще и разгоняется намного быстрее.
Мастера создали крутой гибрид Audi S5 и Tesla Model S. Об этом сообщает ТопЖыр.
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Со стороны может показаться, что это обычный Audi S5, но внутри у авто таится силовая установка от Tesla Model S P85D.
То есть вместо 354-сильного V8 теперь Audi S5 приводят в движение электромоторы общей мощностью 416 л. с.
Батареи установили под полом багажника и вместо задних сидений. В итоге спорткар оказался не только мощнее, но еще и разгоняется намного быстрее.
Ранее сообщалось, что мастера создали самую удачную копию пикапа Tesla Cybertruck.
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