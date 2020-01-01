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Мастера удивили сумасшедшим Audi S5 с двигателем от Tesla Model S

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В итоге спорткар оказался не только мощнее, но еще и разгоняется намного быстрее.
Батареи установили под полом багажника и вместо задних сидений
Батареи установили под полом багажника и вместо задних сидений
Скриншот youtube

Мастера создали крутой гибрид Audi S5 и Tesla Model S. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Со стороны может показаться, что это обычный Audi S5, но внутри у авто таится силовая установка от Tesla Model S P85D. 

То есть вместо 354-сильного V8 теперь Audi S5 приводят в движение электромоторы общей мощностью 416 л. с.

Батареи установили под полом багажника и вместо задних сидений. В итоге спорткар оказался не только мощнее, но еще и разгоняется намного быстрее.

Ранее сообщалось, что мастера создали самую удачную копию пикапа Tesla Cybertruck.

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Теги: Audi S5, Tesla Model S, тюнинг
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