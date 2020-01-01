В сети показали уникальную "Таврию" на гусеницах: видео

Автомобиль прекрасно справляется с бездорожьем несмотря на минимальные переделки.

Изобретатели продолжают удивлять необычными проектами на основе украинских автомобилей. Так, недавно в сети появился ролик, на котором “Таврию“ превратили в настоящий гусеничный вездеход.

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Несмотря на то, что проект удался и в сети даже есть видео, где Таврия преодолевает брод средней глубины и болотистые участки, подробностей о самом автомобиле и его изобретателе достаточно немного.

По немногочисленным видео, которые есть в сети можно заметить, что конструкция вездехода относительно несложная. Так, нижняя часть с гусеницами сделана в виде рамы из квадратного профиля, на которую установлены самые простые колеса 13-14 диаметра.

Вездеход имеет по 4 колеса с каждой стороны и два маленьких ролика по краям гусеницы (передний из них ведущий).

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При этом нам удалось узнать немного больше об этом автомобиле. Так, создателю сейчас 61, и он проживает в Межгорье В России. По его словам, автомобиль не имеет почти никаких переделок. Двигатель и коробка передач остались от Таврии, только вместо руля были поставлены рычаги.

“Таврия без переделок кроме руля, стоят рычаги, так просто удобней. Соответственно привод передний, передаточное около 3.5, вес где-то 700-800 кг будет. Не плавает, для такого клиренса это не актуально (до балки 0,5м, а до поддона движка ещё столько же). Гусянки - ширина 42см“, - рассказывает создатель о своем творении.

Ранее мы писали о том, что украинец создал уникальный внедорожник.