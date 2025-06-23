Кроссоверы, которых лучше избегать: ТОП-3 модели с частыми поломками

Немецкие автомобили считаются эталоном качества и надежности, с мощными двигателями и продуманной комплектацией. Но даже у этого производителя есть модели, которым не стоит полностью доверять.

Немецкие автомобили давно считаются символом высокого качества и надежности, ведь многие модели этой страны уже не одно десятилетие удерживают лидирующие позиции в своих сегментах. Они известны своими мощными двигателями, продуманной комплектацией и отличной динамикой. Однако даже у такого именитого автопроизводителя не все машины заслуживают доверия.

Об этом сообщает bigmir.net.

Среди немецких кроссоверов есть несколько моделей, которые часто становятся причиной разочарований и больших затрат на ремонт. Рассмотрим три самых проблемных кроссовера, которых лучше избегать, чтобы не превращать свой автомобиль в постоянного гостя автосервиса.

BMW X5 (E70) — красота со сложностями

BMW X5 (E70) / Википедия

Второе поколение BMW X5, выпущенное в период 2007–2013 годов, может похвастаться впечатляющим дизайном и мощными моторами, которые дают ощущение спортивного автомобиля. Но электроника здесь часто подводит: неисправности случаются регулярно, а их устранение обойдётся в значительную сумму. Кроме того, моторы склонны к повышенному расходу масла и протечкам, а подвеска обычно требует ремонта уже после 130 тысяч километров пробега.

Volkswagen Touareg 3.0 TDI — комфорт с проблемами

Volkswagen Touareg 3.0 TDI / Википедия

Этот кроссовер, выпущенный в 2010–2016 годах, оснащён надёжным дизельным двигателем и удобным салоном, однако электроника часто создаёт сложности: датчики и проводка работают нестабильно, что усложняет эксплуатацию. Особенно проблемной является система рециркуляции отработавших газов (EGR), а также турбокомпрессор и автоматическая коробка передач DSG — ремонт этих элементов требует значительных вложений. После 150 тысяч километров владельцу придётся тратить на обслуживание от 1 до 2 тысяч евро ежегодно.

Mercedes-Benz GLK 220 CDI — стиль, скрывающий недостатки

Mercedes-Benz GLK 220 CDI / Википедия

Компактный Mercedes-Benz GLK 220 CDI (2008–2015 годы) привлекает стильным дизайном, но под капотом скрываются проблемы. Дизельный двигатель OM651 часто загрязняет сажевый фильтр и форсунки, а антикоррозийная защита кузова оставляет желать лучшего — ржавчина может появиться даже при бережном уходе. В полноприводных версиях часто ломаются угловые редукторы. Комфорт в этой модели средний, а стоимость ремонта сопоставима с премиальными автомобилями.

Почему стоит быть осторожным

Репутация известного бренда не всегда гарантирует безпроблемность машины. Особенно при выборе подержанного автомобиля стоит подробно изучать типичные недостатки и проблемные узлы, чтобы избежать лишних затрат и разочарований.

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