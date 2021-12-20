Названы авто, которыми владельцы довольны меньше всего: рейтинг

Далеко не все автомобили оправдывают ожидания владельцев после покупки, в то время, как некоторые авто наоборот эти ожидания превосходят.

В попытках выяснить, какой автомобиль является самым лучшим, эксперты неустанно сравнивают авто по самым разным параметрам. На этот раз группы экспертов из American Customer Satisfaction Index составили рейтинг авто, которыми владельцы довольны больше и меньше всего, передает Carscoops.

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Среди параметров, по которым оценивали автомобиль, были следующие:

Безопасность

Надежность

Управляемость

Дизайн экстерьера

Качество салона

Комфорт

Качество мультимедиа

Надежность мультимедиа

Технологии

Экономичность

Гарантия

Информативность сайта производителя

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В ходе исследования было опрошено 4 888 клиентов, которых выбрали в период с 6 июля 2020 года по 28 июня 2021 года. Владельцев авто из США попросили оценить свой опыт с автомобилями, которыми они сейчас владеют по шкале от 1 до 100.

Результаты исследования показали, что люди, в среднем, удовлетворены своими автомобилями на 78 баллов. Самыми довольными оказались владельцы автомобилей Honda с показателем в 82 балла. На втором месте расположились сразу три бренда BMW, Lexus и Subaru по 81 баллу у каждого.

Третье место разделили между собой владельцы Audi, Ram и Tesla (по 80 баллов). Достаточно удовлетворительными считают свои автомобили владельцы Hyundai, Mazda и Toyota (по 79 баллов). Самые печальные результаты показали марки Infiniti (75 баллов), Mitsubishi (71) и Chrysler (70).

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