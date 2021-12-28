В Киеве заработала услуга предоплаченной парковки: что это такое

По задумке чиновников из КГГА, это должно помочь улучшить ситуацию с парковками в центре столицы.

Бизнесу бронирование паркомест обходится в два раза дешевле, чем парковка для физлиц / Telegram/Константин Усов

В последнее время, киевские власти начали очень активно пытаться навести порядок с парковкой в городе. На этот раз городские власти предприняли попытку бороться с нелегальными парковщиками и бронированием паркомест.

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Соответствующей информацией поделился замглавы КГГА Константин Усов.

Ранее, в Киеве возле всех серьезных ресторанов и магазинов в центре города можно было найти парковочные фишки, которыми данные заведения незаконно бронировали себе паркоместа. Теперь же город решил изменить эту ситуацию и начал продавать возможность бронирования паркомест для бизнеса. Первыми покупателями подобной услуги стали ресторан Citronelle и БЦ "Софія".

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В КГГА рассказали, что подобным образом можно забронировать 40% паркомест, а остальные 60 всегда остаются свободными. За одно паркоместо владельцы бизнеса платят 8 599 грн/мес. Само же место бронируется на время с 8 утра до 22 часов вечера.

Отметим, что данная цена за паркоместо является очень интересной, ведь если ставить обычный автомобиль на эту же коммунальную парковку и платить почасово, то за месяц владелец авто заплатит около 15 000 грн, а другой схемы оплаты в КГГА пока не предусмотренно (абонементы, скидки за количество часов и т.д.).

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