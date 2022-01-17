Американец нашел способ, как защитить свое авто от угона: видео

Оказывается, гараж можно использовать не совсем классическим образом.

Каждый автомобилист хоть раз задумывался о том, как было бы круто иметь свой гараж, ведь в таком случае можно просто заехать, закрыть ворота и авто будет в безопасности.

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Как показывает практика, в некоторых американских городках наличие гаража - еще не означает безопасность для автомобиля. Так, злоумышленники уже научились взламывать большинство систем открывания гаражных ворот, поэтому владельцы вынуждены искать новые способы защиты своего авто.

Так, один парень из США решил парковать свой BMW X3 в гараже боком, передает Carscoops.

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С первых секунд кажется, что на видео что-то не так, ведь владелец пытается засунуть автомобиль в очень узкий проем. Второй раз этот водитель заставляет всех удивиться, когда все таки паркует кроссовер в узкий проем в достаточно короткие сроки.

Наблюдательные очевидцы данного события подсчитали, что мужчине для этого нелегкого маневра в гараже требуется примерно 60 секунд. В комментариях люди пришли к выводу, что столь необычный способ парковки обусловлен тем, что мужчина пытается защитить авто от угона, ведь при таком способе парковки авто, злоумышленникам понадобиться значительно больше времени, чтобы выехать на украденном авто.

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