На каких авто ездят самые известные женщины планеты: подборка

Некоторые знаменитые представительницы прекрасного пола, выбирают очень скромные авто.

Выбор девушек и женщин, особенно в автомобильном мире, может быть настоящей загадкой для мужчин. Несмотря на это, выбор самых знаменитых и популярных женщин оставляет отпечаток на модных веяниях и тенденциях автомобильного мира.

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О том, на каких авто ездят самые известные женщины на планете рассказали в программе ДжеДаи на телеканале 2+2.

Сегодняшний рейтинг начинается с Beyonce, которая точно знает себе цену и не разменивается по мелочам, ведь певица предпочитает передвигаться на Rolls-Royce Silver Cloud ll, 1959 года выпуска.

Эпатажная певица Madonna наоборот решила не особо выделяться в современном мире и выбрала обычный Mini Cooper. Машина не имеет каких-либо особых характеристик или модификаций, поэтому за рулем поп-дива может наслаждаться драгоценными секундами спокойствия.

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Paris Hilton не изменяет сложившемуся вокруг нее имиджу и в качестве авто выбирает BMW i8 Roadster. При этом автомобиль еще и обклеен в зеркальную пленку радужного цвета. В то же время, звезда очень часто меняет автомобили, поэтом неизвестно, на чем она может появиться на публике в ближайшее время.

Cameron Diaz является большим фанатом автомобилей, но для повседневных поездок она купила обычный Toyota Prius, чтобы лишний раз не попадаться на глаза журналистам.

Megan Fox в свое время брутально ворвалась в американский кинематограф, а теперь звезда Голливуда ездит на таком же брутальном авто - Mercedes-Benz Gelandewagen. Если вспомнить, какие образы на себя примеряет героиня в разнообразных фильмах, то становиться понятно, что этот автомобиль как раз для нее.

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