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Украинский дизайнер McLaren представил электросуперкар Краина: фото
На днях стало известно о появлении нового проекта украинского суперкара Країна, который был создан под руководством украинского дизайнера Максима Шкиндера, работающего в английской компании McLaren.
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Пока проект существует на уровне рендера электросуперкара по имени KRAЇNA Shooting brake Coupe. По словам автора, дизайн автомобиля был вдохновлен сразу несколькими знаменитыми объектами в Украине: самолетом АН-225 "Мрия", институтом информации и отелем "Салют" в Киеве, а также ракетами, созданными в КБ "Южное" в Днепре.
На сайте создателей значиться, что проект не является коммерческим, а саму машину команда позиционирует как электромобиль люкс класса. Судя по фото представленным в сети, машина будет иметь матричную диодную оптику спереди и диодную оптику сзади. Вместо классических зеркал, машина получит две камеры.
Из необычных решений по дизайну хочется отметить "сквозной" спойлер, а также "карманы" на боковых дверях. Также авто имеет огромную панорамную крышу по всей длине авто.
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