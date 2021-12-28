Украинский дизайнер McLaren представил электросуперкар Краина: фото

Проект получил приставку 225 в честь легендарного украинского самолета "Мрия"

На днях стало известно о появлении нового проекта украинского суперкара Країна, который был создан под руководством украинского дизайнера Максима Шкиндера, работающего в английской компании McLaren.

Kraina

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Пока проект существует на уровне рендера электросуперкара по имени KRAЇNA Shooting brake Coupe. По словам автора, дизайн автомобиля был вдохновлен сразу несколькими знаменитыми объектами в Украине: самолетом АН-225 "Мрия", институтом информации и отелем "Салют" в Киеве, а также ракетами, созданными в КБ "Южное" в Днепре.

На сайте создателей значиться, что проект не является коммерческим, а саму машину команда позиционирует как электромобиль люкс класса. Судя по фото представленным в сети, машина будет иметь матричную диодную оптику спереди и диодную оптику сзади. Вместо классических зеркал, машина получит две камеры.

Kraina

Из необычных решений по дизайну хочется отметить "сквозной" спойлер, а также "карманы" на боковых дверях. Также авто имеет огромную панорамную крышу по всей длине авто.

Kraina

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