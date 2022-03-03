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ВСУ показали уничтоженную военную технику благодаря гражданским - фото

В это непростое время украинцы объединились на всех уровнях и это уже дало свои плоды.
 |  Автор: Максим Назарук
ВСУ показали уничтоженную военную технику благодаря гражданским - фото
Подбитая техника разбросана по дорогам и улицам украинских городов / ВСУ

Несколько часов назад Министерство обороны Украины опубликовало фотографии подбитой российской техники, которую удалось уничтожить благодаря скоординированным действиям военных и гражданских.

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Так, показанная техника была разбита и выведена из строя благодаря чат-боту  t.me/stop_russian_war_bot. Как известно, на него можно сбрасывать фото и видео с расположением вражеской техники и после детальной проверки от СБУ, информацию передают подразделениям ВСУ.

Украинские военные отметили, что вместе у нас очень хорошо получается бороться с силами оккупанта, так как они несут большие потери в технике и живой силе. Это в свою очередь ведет к значительному замедлению атаки российских сил. 

Самым же главным результатом общей борьбы является тот факт, что вся эта военная техника уже не сможет обстреливать мирное население и дома украинцев.

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скриншот

ВСУ
ВСУ

ВСУ
ВСУ

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