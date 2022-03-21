У России закончились новые авто - дилеры бьют тревогу

Чтобы как-то продержаться на плаву, сообщество дилеров обратилось за помощью к правительству.

Автомобильный рынок России продолжает медленно умирать. Так, в РФ уже невозможно купить новые автомобили и дилеры испытывают серьезные проблемы.



На днях в Российской ассоциации автомобильных дилеров (РААД) направили премьеру страны Михаилу Мишустину письмо с просьбой оказать всяческую поддержку автодилерам в условиях кризиса в связи с ограниченными поставками автомобилей и запчастей, передает Укравтопром.

В российском правительстве уже подтвердили получение письма и документ был отправлен для ответа в Минэкономразвития, Минпромторга и Минфин. В Министерстве промышленности и торговли заявили, что письмо находится на расследовании, а другие ведомства либо вовсе не ответили, либо отказались от комментария.

Уже сейчас автодилеры уверены, что далеко не все иномарки, которые больше не завозят в Россию в принципе вернутся на рынок. Причем речь идет как об автомобилях, так и о запчастях.

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