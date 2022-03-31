В Италии конфисковали Maybach российского олигарха за 600 тысяч евро

Российские бизнесмены и олигархи продолжают терять свое имущество в Европе.

На днях в Италии конфисковали бронированный Mercedes Maybach у одного из российских бизнесменов. Сообщается, что машина стоимостью 600 000 евро принадлежала российскому олигарху Алишеру Усманову.

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По данным издания The Times, олигарх, который сейчас находится под санкциями США, Британии и ЕС приобрел автомобиль Maybach Mercedes S650 Guard VR10 еще в 2018 году. Ранее один из самых богатых людей Британии уже лишился виллы на Сардинии, которая обошлась ему в 17 миллионов евро.

Помимо автомобилей и недвижимости олигарх потерял шесть компаний, общий актив которых оценивают в 66 миллионов евро. В Германии же конфисковали яхту олигарха, которая находилась в порту Гамбурга и стоила 600 миллионов долларов.

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